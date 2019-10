Torino, torna a parlare la bimba travolta da Suv fuori dall'asilo

Arrivano buone notizie dal reparto di Neurochirurgia dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino: la bimba di due anni e mezzo che era stata investita l'8 ottobre da un Suv in retromarcia davanti all'asilo di Chieri, insieme ad altri 4 compagni, ha superato la fase più critica e ha ricominciato a parlare e a mangiare. La piccola era stata ricoverata per un grave trauma cranico e sottoposta a un delicato intervento durato sei ore. Ora per lei inizia la ripresa.