Torino, scomparsa una 20enne: l'appello della famiglia

Non si hanno sue notizie da lunedì mattina
Lunedì mattina, una 20enne, Sofia Napolitano, è scomparsa a Torino. La famiglia della ragazza, a partire dalla mamma, Patrizia Pignalosa, ha lanciato diversi appelli sui social e ha fatto sapere che la giovane è uscita di casa - indossava dei pantaloni neri e una felpa beige e non aveva documenti con sé – e non è più tornata. "Sicuramente si è allontanata con un ragazzo colombiano", ha sottolineato Pignalosa su Facebook, pubblicando la foto della figlia col giovane citato e chiedendo a chiunque li abbia visti di contattarla.
Secondo quanto riporta "Torino Cronaca", lunedì mattina, la giovane ha detto alla madre che stava uscendo di casa per andare all'esame di un'amica. Ma da quel momento non ha più dato sue notizie.
"Torino Cronaca" riporta inoltre che Sofia e il ragazzo colombiano citato dalla madre si sarebbero conosciuti qualche mese fa. Tuttavia, la famiglia della giovane non sarebbe stata entusiasta della loro frequentazione. "Tanto che, una decina di giorni fa, la ragazza aveva detto ai suoi che la storia era finita", sottolinea il giornale, il quale descrive il ragazzo colombiano come "un incensurato, che, da quanto si apprende, potrebbe essere senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno". Anche di lui non si hanno più notizie.
Commenti (0)