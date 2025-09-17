Torino, scomparsa una 20enne: l'appello della famiglia

Lunedì mattina, una 20enne, Sofia Napolitano, è scomparsa a Torino. La famiglia della ragazza, a partire dalla mamma, Patrizia Pignalosa, ha lanciato diversi appelli sui social e ha fatto sapere che la giovane è uscita di casa - indossava dei pantaloni neri e una felpa beige e non aveva documenti con sé – e non è più tornata. "Sicuramente si è allontanata con un ragazzo colombiano", ha sottolineato Pignalosa su Facebook, pubblicando la foto della figlia col giovane citato e chiedendo a chiunque li abbia visti di contattarla.