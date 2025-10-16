Logo Tgcom24
Montanaro (Torino), moto contro camion: morto un ragazzo

16 Ott 2025 - 18:06
Un ragazzo è morto in un incidente stradale avvenuto a Montanaro, in provincia di Torino. La moto guidata dalla vittima si è schiantata violentemente contro un camion. Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul colpo.

