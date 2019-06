Torino, molestie su soldatesse: indagato maresciallo Taurinense

Un maresciallo della brigata alpina Taurinense è indagato dalla Procura di Torino per violenza sessuale: secondo l'accusa, avrebbe molestato tre soldatesse durante una serie di esercitazioni sugli sci tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018. Nell'ambito della stessa inchiesta, un tenente colonnello è indagato per favoreggiamento e un capitano per omessa denuncia. Il maresciallo ha già ricevuto dalla Procura l'avviso di fine indagini.