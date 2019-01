Torino, maltrattamenti in un asilo privato: arrestate due maestre

Due maestre d'asilo sono state arrestate a Torino con l'accusa di maltrattamenti su bimbi dai tre mesi ai tre anni. Le due donne, entrambe italiane, avevano allestito in una mansarda, senza riscaldamento, un asilo nido privato. Le indagini hanno appurato che accoglievano un numero di bambini superiore a quello stabilito, lasciandoli piangere per ore e strattonandoli. In alcuni casi, per punizione, li chiudevano in una stanza.