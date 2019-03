"Non ho ricevuto alcun soldo, per fortuna i miei amici e l'avvocato mi stanno aiutando". A parlare è Manuela Amà, ferita gravemente nel deragliamento del treno avvenuto a Caluso, nel Torinese, il 23 maggio 2018. Ora è su una sedia a rotelle e deve occuparsi da sola delle sue cinque figlie. Non può ancora rientrare al lavoro dal giorno dell’incidente e le assicurazioni non l’hanno risarcita.