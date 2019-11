Torino, la denuncia di una 15enne: "Presa a pugni perché lesbica"

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata aggredita all'uscita della stazione della metro di Porta Nuova a Torino perché "lesbica" e "con indosso abiti maschili". La violenza si sarebbe consumata sabato scorso. La giovane ha raccontato di essere stata presa a pugni da un passante mentre stava andando a prendere il pullman per andare a scuola. "Non è il primo caso di violenza a sfondo lesbofobico di quest'anno in città", sostiene Riccardo Zucaro, presidente dell'Arcigay Torino, che ha espresso "piena solidarietà" e sostegno alla giovane.