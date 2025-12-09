Torino: incendio in palazzo di 5 piani, due persone ustionate

È in corso un intervento dei vigili del fuoco di Torino in via Leinì 77, per un incendio scoppiato all'interno del vano cantine di un edificio residenziale di cinque piani. L'intero stabile è stato evacuato. Due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario per ustioni. Sul posto sono impegnate cinque squadre di vigili del fuoco, per un totale di 16 unità, che hanno provveduto a estinguere e confinare le fiamme. Le operazioni proseguono con la messa in sicurezza dell'area e l'analisi delle cause dell'incendio.