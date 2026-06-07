Torino, furto di gioielli in una casa d'aste: bottino da oltre un milione di euro
A subire il colpo è stata la Casa d'aste Sant'Agostino. I proprietari: "I ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le ore 4:20"
© Ansa
Quattro minuti. Così poco è servito a una banda di ladri per svaligiare la Casa d'aste Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre un milione di euro. "Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le ore 4:20 bypassando i complessi sistemi di sicurezza" hanno fatto sapere i proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini.
"Immagini scioccanti"
"Vedere le immagini è stato scioccante" ha dichiarato la titolare, Vanessa Carioggia. Oltre al danno, anche la beffa: il furto è stato messo a segno praticamente alla vigilia di un'asta, in programma il 9 e il 10 giugno, che secondo la Sant'Agostino "avrebbe celebrato l'eleganza senza tempo del gioiello d'autore e dell'alta manifattura italiana ed europea, proponendo una selezione di preziosi che attraversava epoche, stili e suggestioni differenti: diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini intrecciati in creazioni di straordinaria raffinatezza".
Qualche oggetto è stato recuperato
Non proprio tutto è andato perduto perché gli investigatori hanno ritrovato sul pavimento, perso probabilmente durante la fuga, un bracciale tennis in oro bianco, impreziosito da diamanti taglio brillante di quasi 9 carati, di particolare colore e purezza. Oltre a un raffinato Jaeger-LeCoultre Calendario e una spilla anni '60 in oro giallo e bianco a forma di farfalla, con diamanti taglio brillante, smeraldi cabochon e taglio goccia, zaffiri e rubini.