"Vedere le immagini è stato scioccante" ha dichiarato la titolare, Vanessa Carioggia. Oltre al danno, anche la beffa: il furto è stato messo a segno praticamente alla vigilia di un'asta, in programma il 9 e il 10 giugno, che secondo la Sant'Agostino "avrebbe celebrato l'eleganza senza tempo del gioiello d'autore e dell'alta manifattura italiana ed europea, proponendo una selezione di preziosi che attraversava epoche, stili e suggestioni differenti: diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini intrecciati in creazioni di straordinaria raffinatezza".