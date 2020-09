Torino, "Fermi tutti o vi contagio il Covid": rapinatore in banca minaccia i presenti a colpi di tosse

Sembra incredibile eppure anche le rapine cambiano ai tempi del coronavirus. A Torino, un rapinatore, per farsi consegnare il denaro, non ha usato un'arma bensì dei colpi di tosse e la minaccia di trasmettere il Covid a tutti. E' accaduto in una banca, dove, con una maschera in lattice sul volto e brandendo un bastone ortopedico, un uomo di 62 anni si è fatto consegnare 4.200 euro dicendo agli impiegati che altrimenti li avrebbe infettati con il virus. Grazie alla descrizione fatta dai testimoni, la polizia è poi riuscita a risalire al rapinatore, che è stato arrestato.