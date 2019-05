Torino, esplode macchina del caffè: morto tecnico della manutenzione

Un tecnico è morto per l'esplosione di una macchina del caffè a cui stava facendo la manutenzione. Ferito il figlio che lavorava con lui. L'incidente è accaduto in una trattoria di Rivara Canavese (Torino). A dare l'allarme sono stati i titolari. Sul posto con i carabinieri è intervenuto il 118, che ha trasportato il ferito con l'elicottero all'ospedale Cto del capoluogo sabaudo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.