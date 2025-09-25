Pro Palestina, attivisti minacciano Torino: sabato blocchiamo l'aeroporto

Dopo l'azione di protesta messa in atto mercoledì alla stazione di Porta Susa, con l'occupazione dei binari ferroviari, il coordinamento Torino per Gaza ha annunciato una nuova manifestazione. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori hanno comunicato che sabato partirà dal centro cittadino un corteo diretto all'aeroporto "Sandro Pertini" di Caselle. Nel messaggio, i promotori spiegano che la mobilitazione intende rilanciare la campagna di sostegno alla popolazione palestinese. "Dopo le ultime giornate di iniziative - si legge - abbiamo dimostrato una determinazione nuova e la volontà di proseguire con lo slogan bloccare tutto. Per questo motivo sabato saremo in piazza e raggiungeremo insieme l'aeroporto di Caselle, ritenuto un punto strategico e centrale per la città di Torino". Gli attivisti sottolineano che la scelta dello scalo non è casuale: la struttura viene indicata come un nodo rilevante per la logistica e i collegamenti del territorio. La manifestazione, come le precedenti, sarà accompagnata da iniziative di sensibilizzazione pubblica e da un appello alla partecipazione collettiva.