Torino, cieco per l'Inps leggeva il giornale al bar: denunciato

Camminava con un bastone per ciechi, accompagnato da un falso cane guida, ma al bar leggeva il giornale e controllava lo smartphone. Per questo un sessantenne, originario della provincia di Agrigento ma residente nel Torinese, è stato denunciato dalla guardia di finanza per truffa ai danni dell'Inps. Negli ultimi anni avrebbe percepito indebitamente oltre 30mila euro e ora rischia fino a due anni di carcere.