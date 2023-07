Torino, bimbo di 10 mesi morto "per errore" in sala operatoria: in tre a processo

Negli atti si legge che il bambino venne operato "non da un chirurgo pediatrico esperto in chirurgia toracica infantile, bensì da Paolo Lausi", medico per adulti, che gli sezionò l'aorta toracica "invece di occludere il vaso sanguigno anomalo".

Le responsabilità dei rinviati a giudizio

L'anestesista non avrebbe inoltre "attuato un'idonea ininterrotta osservazione clinica, cosi' da non accorgersi in tempo dell'errore commesso dal chirurgo". Il direttore della Chirurgia pediatrica è invece chiamato in causa per avere indicato "come la persona adatta" a eseguire l'intervento il chirurgo che commise l'errore, il quale comunque prima di allora aveva già fatto "12 interventi di chirurgia polmonare" e "cinque lobotomie polmonari". Nell'attesa del responso della giustizia la famiglia del bimbo, rappresentata dall'avvocato Michela Malerba, invoca "rispetto e silenzio", e soprattutto "il più totale e rigoroso anonimato" riguardo al piccolo paziente.