Torino, i genitori della bimba caduta dal quinto piano: "Pulivamo, è rimasta sola"

L'incidente è avvenuto in via Nizza, in una zona periferica di Torino. Mattia Aguzzi , un 37enne che passava di lì, è riuscito ad afferrare al volo la piccola. L'uomo ha raccontato di aver sentito le urla provenienti dal palazzo di fronte a quello dal quale la bambina poi è caduta. Quando ha alzato gli occhi e ha visto la piccola che stava per precipitare, ha calcolato al volo la traiettoria che avrebbe potuto fare e ha sperato fino alla fine di riuscire ad afferrarla. "A un certo punto, forse, ho anche chiuso gli occhi", ha detto.

Le urla della madre

Intanto, attratti dalle urla in strada, i genitori della piccola si sono resi conto di quello che stava accadendo. I vicini di casa hanno raccontato agli inquirenti di avere sentito la madre gridare disperata appena si è accorta che la bambina era caduta. La donna si è precipitata in strada, seguita dal marito, che è scappato fuori senza neanche infilarsi la maglietta. Per un attimo i due genitori hanno temuto di avere perso la figlia per sempre. Invece, è stata salvata da un angelo capitato lì per caso e che si è subito posizionato nel punto giusto.