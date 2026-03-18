Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato da un boccone mentre la mamma è in ospedale per partorire

A Torino un bambino di 11 mesi è morto soffocato da un boccone di cibo mentre la madre si trovava in ospedale per partorire due gemelli. Il piccolo era in casa con la zia, che ha immediatamente chiamato il 118. L'ambulanza è giunta in pochi minuti, ma le condizioni del bimbo sono apparse fin da subito disperate. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione e successivamente lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Maria Vittoria, dove la madre era ricoverata per il parto gemellare. Anche questo tentativo si è però rivelato vano.