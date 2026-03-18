INUTILE LA CORSA IN OSPEDALE

Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato da un boccone mentre la mamma è in ospedale per partorire

Il piccolo era in casa con la zia, che ha chiamato i soccorsi. Le sue condizioni sono però subito apparse disperate

18 Mar 2026 - 22:16
© Istockphoto

© Istockphoto

A Torino un bambino di 11 mesi è morto soffocato da un boccone di cibo mentre la madre si trovava in ospedale per partorire due gemelli. Il piccolo era in casa con la zia, che ha immediatamente chiamato il 118. L'ambulanza è giunta in pochi minuti, ma le condizioni del bimbo sono apparse fin da subito disperate. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione e successivamente lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Maria Vittoria, dove la madre era ricoverata per il parto gemellare. Anche questo tentativo si è però rivelato vano.

Leggi anche

Torino, soffoca mangiando panettone: morto 47enne

Torino, 11enne sta per soffocare con una merendina: l'insegnante lo salva

Una tragica fatalità

 Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha fatto un sopralluogo. A quanto si apprende, non sarebbe emerso alcun elemento che non confermi che si sia trattato di una fatalità. Nelle prossime ore la Procura potrebbe disporre l'autopsia sul corpicino del bambino.

Ti potrebbe interessare

videovideo
torino
bambino

Sullo stesso tema