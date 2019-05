Torino, agli sportelli del Comune arriva "l'assistente vocale"

Oltre 200mila torinesi, uno su quattro, hanno scelto le nuove tecnologie per gestire le pratiche burocratiche. Utilizzando gli assistenti vocali, simili a Siri e Alexa, per orientarsi negli uffici comunali. Sono le ultime novità su cui punta l'assessore all'Innovazione della Città, Paola Pisano. Tra queste l'introduzione per la prima volta in Italia di un assistente vocale che fornirà informazioni ai cittadini che si recano negli uffici comunali.