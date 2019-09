Torino, aggredita per strada con un pugno l'attrice Gloria Cuminetti

L'attrice 30enne di origini bergamasche Gloria Cuminetti è stata aggredita per strada a Torino . La donna è stata colpita con un pugno al volto da un marocchino di 34 anni. Per bloccarlo i carabinieri sono stati costretti ad utilizzare il taser, l'uomo è stato arrestato per violenze e resistenza a pubblica ufficiale e lesioni gravi. Dagli accertamenti è emerso che poco prima aveva spintonato e ingiuriato anche una coppia di coniugi.

All'uomo, trasportato all'ospedale per accertamenti, è stata diagnosticata un'agitazione psicomotoria e abuso di cannabinoidi. ​Protagonista di numerosi spettacoli a teatro, Gloria Cuminetti ha lavorato anche per il cinema (in "Sexxx", diretta dal regista Davide Ferrario e per la pubblicità in uno spot Martini nel 2016.