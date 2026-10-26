Giovane accoltellato a morte a Torino, arrestato 46enne | Dietro il delitto questioni di droga

Ci sarebbero questioni di spaccio di sostanze stupefacenti dietro all'accoltellamento mortale di un 20enne a Parco Dora, nella periferia nord-ovest di Torino. Un uomo di 46 anni, originario della Romania, è stato individuato dalla polizia e arrestato perché ritenuto il presunto assassino del 20enne, deceduto nel tardo pomeriggio del 23 ottobre.