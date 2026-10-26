Giovane accoltellato a morte a Torino, arrestato 46enne | Dietro il delitto questioni di droga
La polizia è risalita al presunto killer dopo il tragico ritrovamento a Torino nord-ovest. Il giovane è stato colpito da un fendente mortale all'addome
© Ansa
Ci sarebbero questioni di spaccio di sostanze stupefacenti dietro all'accoltellamento mortale di un 20enne a Parco Dora, nella periferia nord-ovest di Torino. Un uomo di 46 anni, originario della Romania, è stato individuato dalla polizia e arrestato perché ritenuto il presunto assassino del 20enne, deceduto nel tardo pomeriggio del 23 ottobre.
L'omicidio nel parco
Il giovane era stato rinvenuto da un passante nei pressi di un monopattino elettrico, aveva una grave ferita all'addome. Soccorso e trasportato in ospedale, il ragazzo è deceduto poco dopo.