Sempre stando alla Gazzetta di Modena, sul campo la partita si è mostrata sentita. A un certo punto, il tifo dei genitori sugli spalti si è trasformato in altro. Una discussione che via via si è fatta più animata tanto che alcuni sono venuti alle mani. Grida e botte che hanno portato l'arbitro a sospendere la partita e due giocatori del Maranello a correre sugli spalti per dividere i genitori. Ignoto il motivo della lite, con gli stessi club che stanno cercando di capirne di più.