Un 35enne cittadino svizzero è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite a Banchette (Torino). A colpirlo un ragazzo di 28 anni che è stato fermato dai carabinieri ed è stato condotto in caserma con l'accusa di tentato omicidio. La vittima si trova in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco. Sembra che i due fossero da soli al momento della lite, poi sfociata nell'aggressione.