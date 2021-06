Torino, 25enne bengalese decapitato in casa: fermato un uomo

Ansa

Un uomo sarebbe stato fermato per l'assassinio di Mohammad Ibrahim, il 25enne bengalese decapitato nel suo appartamento di Torino nella notte tra martedì e mercoledì. Il sospetto, fermato dalla Squadra mobile del capoluogo piemontese, sarebbe un connazionale della vittima. Non è ancora chiaro il movente, ma tra le ipotesi c'è quella della vendetta per un debito non pagato.