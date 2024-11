Commesse Anas, Tommaso Verdini patteggia 2 anni e 9 mesi

Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, ha patteggiato una pena di due anni e nove mesi. Era imputato per presunte irregolarità nell'affidamento di commesse all'Anas. In particolare, sotto la lente degli inquirenti era finita una commessa da 180 milioni di euro per la ristrutturazione di alcune gallerie. Il gup del Tribunale di Roma ha accordato la conversione della pena in lavori socialmente utili. Le accuse nel procedimento erano di corruzione e turbativa d'asta, a seconda delle posizioni degli indagati coinvolti. Per Verdini gli arresti domiciliari erano scattati il 28 dicembre. Secondo l'accusa, alcuni imprenditori si sarebbero rivolti alla società di lobbing Inver per aggiudicarsi appalti e commesse.