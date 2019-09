Tiramisù World Cup, a Udine e Treviso si cercano 100 giudici per il concorso dolciario: al via le candidature

Al via le candidature per diventare uno dei 100 "giudici buongustai" della Tiramisù World Cup 2019. I dolci da assaggiare saranno 600, quattro invece le possibilità per partecipare alla giuria operativa il 21 e 22 settembre a Villa Passariano di Udine e il primo e 2 novembre a Treviso . Ci si può iscrivere da oggi al test online e rispondere alle 15 domande sul dolce e sul regolamento di gara per avere il posto al tavolo della giuria.

Per candidarsi - spiega una nota - è necessario consultare il regolamento all'indirizzo www.tiramisuworldcup.com. Le domande variano dalla conoscenza della ricetta del dolce ai casi specifici che si possono presentare in fase di gara.



I candidati selezionati come giudici dovranno essere in grado di valutare il tiramisù, secondo tutti i criteri previsti, sia nella ricetta originale sia in quella creativa. In particolare dovranno valutare i tiramisù secondo l'esecuzione tecnica (per l'organizzazione del tavolo, la pulizia, la gestione degli ingredienti, la capacità esecutiva), la presentazione estetica (l'aspetto, la disposizione del piatto, le decorazioni e la gradevolezza estetica finale), l'intensità gustativa (la forza e la permanenza in bocca dell'assaggio), l'equilibrio del piatto (l'equilibrio tra gli ingredienti utilizzati), la sapidità e l'armonia (la gradevolezza, l'intensità e l'armonia dei sapori, la giusta dosatura degli ingredienti).