Napoli, realizzata la più grande pastiera del mondo

Con i suoi 306 kg e un diametro di 2,10 metri è da considerarsi la più grande pastiera mai realizzata al mondo. A crearla sono stati i pasticcieri dello storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Numeri importanti anche per realizzare il ripieno: 60 kg di ricotta, 60 kg di zucchero, 60 kg di grano, 600 uova (pari a 36 kg) 25 litri di latte, 25 kg di cubetti di arancio. Mentre per l’esterno sono stati preparati 40 kg di pasta frolla, ci sono voluti 4 pasticcieri e circa 4 ore per cuocerla. Il dolce, tipico della ricorrenza pasquale, fino a sabato sarà esposto nel locale mentre dal 13 aprile sarà possibile assaggiarla gratuitamente. (Foto da Gran Caffè Gambrinus)