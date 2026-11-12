Il ragionamento è provocatorio, proprio come il cinema di Brass. "Pascal suggeriva prudentemente di vivere secondo i Vangeli - ha detto la vedova - se Dio esiste si guadagna il paradiso, se non esiste si è comunque vissuti secondo buoni principi. Tinto, al contrario, ha scelto di correre il rischio opposto: nel dubbio che Dio non ci fosse, non ha voluto regole che mortificassero i suoi istinti, celebrando la vittoria dei sensi contro la promessa di una felicità altrove". Una scelta di libertà che, secondo la moglie, non era affatto in contrasto con il divino: "Nessuno più di lui è stato vicino a Dio, certamente più di tanti moralisti" ha chiosato. Una frase che ribalta completamente il giudizio del parroco e mette al centro una concezione della spiritualità fondata sull'amore, sulla libertà e sull'accettazione del corpo.