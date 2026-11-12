Addio a Tinto Brass, il maestro della trasgressione
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Don Gianni Antoniazzi, sacerdote mestrino di Carpenedo, aveva accusato il regista di aver ridotto la donna a oggetto di piacere. Caterina Varzi: "Tinto ha celebrato la libertà dei sensi"
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Caterina Varzi non ha usato mezzi termini e ha risposto duramente a don Gianni Antoniazzi, il parroco di Carpenedo, a Mestre, che aveva attaccato Tinto Brass a pochi giorni dalla sua morte, avvenuta il 4 novembre scorso: "Si vergogni lui". La polemica si è spostata sul terreno della morale, della libertà individuale e del rapporto tra corpo e spiritualità e nella quale la moglie del regista non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.
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La Varzi all'Adnkronos ha respinto le accuse del sacerdote, che dalle pagine del bollettino parrocchiale aveva dichiarato di vergognarsi delle radici veneziane del regista, sostenendo che il suo cinema avesse trasformato la donna in un semplice oggetto di piacere. Parole che hanno provocato la reazione indignata della vedova, che per spiegare la filosofia del marito richiama Blaise Pascal e la sua celebre scommessa sull'esistenza di Dio: "Tinto era certo che, se Dio esiste, non avrebbe mai ostacolato la natura umana, perché Dio è amore".
Il ragionamento è provocatorio, proprio come il cinema di Brass. "Pascal suggeriva prudentemente di vivere secondo i Vangeli - ha detto la vedova - se Dio esiste si guadagna il paradiso, se non esiste si è comunque vissuti secondo buoni principi. Tinto, al contrario, ha scelto di correre il rischio opposto: nel dubbio che Dio non ci fosse, non ha voluto regole che mortificassero i suoi istinti, celebrando la vittoria dei sensi contro la promessa di una felicità altrove". Una scelta di libertà che, secondo la moglie, non era affatto in contrasto con il divino: "Nessuno più di lui è stato vicino a Dio, certamente più di tanti moralisti" ha chiosato. Una frase che ribalta completamente il giudizio del parroco e mette al centro una concezione della spiritualità fondata sull'amore, sulla libertà e sull'accettazione del corpo.
Varzi ha contestato anche il momento e i modi dell'intervento del religioso. Il fatto che le critiche siano arrivate quando Brass era appena scomparso rende, secondo la vedova, ancora più inopportuno il giudizio. "La vergogna appartiene tutta a chi si scaglia contro un uomo appena scomparso" è la sua replica. Non manca poi un riferimento alla storia della Chiesa e al suo rapporto con la figura femminile. Secondo Varzi, prima di condannare il regista per il suo modo di rappresentare la sensualità, sarebbe opportuno ricordare le responsabilità storiche dell'istituzione ecclesiastica nella repressione del corpo delle donne, fino alle persecuzioni legate alla caccia alle streghe.
Infine, la difesa delle origini veneziane di Brass, finite nel mirino del sacerdote. Per la moglie, Venezia non soltanto non deve prendere le distanze dal regista, ma dovrebbe riconoscere proprio nella sua opera una delle espressioni della propria identità culturale. "Venezia è per sua natura terra di libertà, capitale storica del libertinaggio intellettuale e dei sensi. - ha concluso - La Serenissima non ha nulla di cui vergognarsi di fronte a uno dei suoi figli più geniali, che ha saputo cantare la bellezza e la sensualità in tutto il mondo".