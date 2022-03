L'erotismo di Tinto Brass e Bigas Luna a "Ciak" 1994

L'erotismo per Tinto Brass e Bigas Luna non è qualcosa di banale o volgare

"Ciack"

"La colpa della cultura è aver speculato sull’erotismo confondendo le idee.

erotismo, che è proprio solo degli esseri umani

. In due interviste realizzate nel 1994 da, il rotocalco televisivo italiano in onda dal 1986 fino al 1997, i due registi hanno spiegato la loro visione.- spiegava il regista di "Un uomo che guarda" - Un conto è il sesso che si fa per procreare, che accomuna uomini e animali, un altro è l’. Al cinema i cinque sensi sono surrogati in uno solo, la vista. In questo senso Un uomo che guarda è un film al cubo".

Leggi Anche Tinto Brass in causa con i figli per la gestione del patrimonio

Anche per

Bigas Luna

ha molto a che veder con l’intelligenza:

l'erotismo è qualcosa di complesso: "È un fatto cheè la scelta di un "oggetto", mentre l’amore è la scelta di cuore, legata all'anima, ma sono entrambe scelte intellettuali".

Rivediamo i due registi nelle interviste realizzati da "Ciack".