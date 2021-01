TikTok, il Garante per la privacy apre un procedimento formale

Ansa

Su TikTok la privacy è messa a rischio. Per questo il Garante ha aperto un procedimento formale contro il social media utilizzato soprattutto dai più giovani, per creare e condividere brevi video. L'Autorità ha messo in luce le problematiche legate al trattamento dei dati personali. Inoltre, le modalità di iscrizione non tutelano adeguatamente i minori perché il limite di iscrizione dei 13 anni può essere aggirato.