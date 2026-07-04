aveva sparato un lacrimogeno

Tifoso ferito al derby di Torino, grave quadro indiziario per un poliziotto

04 Lug 2026 - 10:17
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Torino, derby da paura © Da video

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"C'è un quadro indiziario grave per il ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso, a carico di un operatore di polizia in forza al V reparto mobile di Torino, in servizio di ordine pubblico in quella circostanza". Così il procuratore di Torino, Giovanni Bombardieri, in una nota sulla richiesta di domiciliari per il poliziotto che avrebbe sparato un lacrimogeno ferendo Marco Basoccu. Il ferimento - scrive - è legato alla "esplosione di un lacrimogeno lanciato, in maniera non conforme alle modalità previste, dall'operatore della polizia di Stato incurante delle possibili gravissime conseguenze"

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