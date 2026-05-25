Otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato mentre altri cinque sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore del capoluogo piemontese ha, inoltre, emesso undici Daspo. Sei agenti sono rimasti contusi negli scontri.