EMESSI ANCHE 11 DASPO

Derby di Torino, otto ultras juventini arrestati dopo gli scontri

Agli arrestati vengono contestati, a vario titolo, diversi reati. Durante i tafferugli sei agenti sono rimasti feriti 

25 Mag 2026 - 13:07
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Otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato mentre altri cinque sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore del capoluogo piemontese ha, inoltre, emesso undici Daspo. Sei agenti sono rimasti contusi negli scontri. 

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