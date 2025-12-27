Trasfusione di sangue per una donna Testimone di Geova ricoverata d'urgenza: chirurgo rischia la denuncia

Un'urgenza sanitaria scongiurata e forse una denuncia in arrivo. Potrebbe essere la conclusione di quanto accaduto nei giorni scorsi al Policlinico Umberto I di Roma. Lì una donna Testimone di Geova è stata operata d’urgenza nonostante il suo esplicito rifiuto a ricevere trasfusioni di sangue, motivato da convinzioni religiose. Il chirurgo, dopo aver consultato il pm di turno che ha confermato i rischi legali, ha scelto di intervenire ugualmente. L'operazione, legata a un problema legato a un bypass gastrico, è andata a buon fine,



Per i Testimoni di Geova il sangue è sacro e rappresenta la vita: sulla base di precetti biblici, l’emotrasfusione è considerata inaccettabile, anche in situazioni di grave pericolo o rischio di morte come quello in questione. Così la giurisprudenza italiana riconosce questa posizione come espressione della libertà religiosa e del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica. Di conseguenza, un rifiuto chiaro e consapevole alle trasfusioni – spesso formalizzato per iscritto tramite documenti o disposizioni anticipate di trattamento – deve essere rispettato dai medici, che sono chiamati a valutare eventuali alternative cliniche.