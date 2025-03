Australia, morto a 88 anni il donatore di sangue da record: salvò oltre 2 milioni di bambini

È morto uno dei donatori di sangue più generosi al mondo, il cui plasma ha salvato la vita di oltre 2 milioni di bambini. James Harrison è morto a 88 anni nel sonno in una casa di cura nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, il 17 febbraio. Conosciuto nel suo Paese come l'uomo dal braccio d'oro, il sangue di Harrison conteneva un raro anticorpo, l'Anti-D, utilizzato per produrre farmaci per contrastare una malattia mortale del sangue dei feti o dei neonati.