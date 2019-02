Testimone di Geova accetta trasfusione per sopravvivere, le figlie la ripudiano: "Non vogliamo saperne più nulla"

Grazia si è trovata di fronte a un bivio: scegliere la vita o la sua religione. Era una Testimone di Geova e tre anni fa ha dovuto subire un intervento chirurgico: fedele al suo credo ha sempre rifiutato le trasfusioni di sangue, ma con l’aggravarsi del suo quadro clinico, la donna si è fatta convincere dai medici a provare questa soluzione. Da quel momento per lei è cambiato tutto: è stata disassociata da Geova ed è stata ripudiata anche dalle figlie, anche loro credenti: “Sono due anni che non so dove si trovino. Non posso accettarlo – racconta a i microfoni de “Le Iene” – Ho provato ad avvicinarle, ma non c’è stata risposta. Non mi parlano più”.



Roberta Rei, l’inviata del programma, ha raggiunto le ragazze, che però non vogliono sapere nulla: “Se non te ne vai, chiamo i carabinieri”. Anche la spiegazione dell’anziano, che ospita le tre figlie di Grazia, durante il giorno dell’Adunanza non ha convinto la giornalista: “Non tocca a noi riavvicinare questa famiglia”.