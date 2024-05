Test di medicina, tra i quesiti Don Abbondio e la Ferrari: oltre 60mila i partecipanti

I primi quesiti rientravano tra le "Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi". Subito dopo era il turno del ragionamento logico e problemi.Per biologia, agli aspiranti medici si chiedeva di sapere cosa fosse il colesterolo. E poi ancora cosa sono le coronarie e cosa è il lattosio. Domande anche sui virus e sul codice genetico. "Il benzene è" e "il fenolo è" tra i quesiti di chimica. Mentre nella parte dedicata a matematica e fisica: "Il passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido a quello aeriforme" e "l'accelerazione media di una Ferrari SF90 che scatta da 0 alla velocità di 100 km/h in 2.5 secondi". Tra i quesiti, ne è stato sorteggiato anche uno sulla Bibbia e i testi sacri, uno sulle vitamine, uno su Pasteur. Poi un problema di logica: "Dopo la scuola, Andrea ha sempre molta fame e si ferma in una panetteria. Quando compra due focacce ripiene e una pasta spende 8 euro, quando compra una focaccia ripiena e due paste spende 7 euro. Oggi ha comprato soltanto una focaccia ripiena e una pasta, quanto ha speso?". Ogni risposta giusta vale 1,5 punti, per ogni risposta sbagliata vengono tolti 0,4 punti, ogni risposta non data vale 0 punti. Il secondo appuntamento è per il prossimo 30 luglio.

Il commento della ministra Bernini

"Oggi migliaia di ragazzi si sono messi in gioco, hanno affrontato le loro paure per inseguire un sogno: fare il medico. Organizzare questo test è stata una sfida anche per noi dopo che una sentenza del Tar ha annullato il sistema dei Tolc - ha commentato Bernini su X - Abbiamo corso e fatto di tutto per consentire di svolgere il test anche quest'anno, predisponendo una banca dati aperta e pubblica con domande e risposte". Chiusa l'esperienza dei Tolc Med, quest'anno i quiz a crocette segnano probabilmente l'ultimo anno dei test di ingresso. Ad aprile, infatti, è stato approvato il testo base del provvedimento che abolisce il numero chiuso, non solo per Medicina ma anche per Odontoiatria e Veterinaria. Via i test d'ingresso, via la corsa contro il tempo per rispondere bene alle domande, il primo semestre sarà libero: chiunque voglia diventare medico potrà frequentare i corsi delle materie di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che siano sia propedeutiche sia professionalizzanti, secondo modalità che andranno poi definite. "Rigidità" da superare quelle del numero chiuso, secondo Bernini, al lavoro per una "riforma strutturale che cambi radicalmente il sistema di accesso consentendo l'ingresso alla facoltà di Medicina e seguendo corsi accademici su materie caratterizzanti".