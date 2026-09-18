Terzigno, 14enne va a scuola con una lama da 18 centimetri nello zaino

Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni, è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. I militari, arrivati sul posto assieme alla mamma e al papà del giovane, hanno sequestrato l'arma. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo, il giorno prima, abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.