Nel napoletano

Terzigno, 14enne va a scuola con una lama da 18 centimetri nello zaino

A fare la scoperta è stato il dirigente scolastico. Allertati i genitori e i carabinieri. Pare che il giorno prima il ragazzo avesse avuto un grosso litigio con un compagno

18 Set 2026 - 10:06
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Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni, è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. I militari, arrivati sul posto assieme alla mamma e al papà del giovane, hanno sequestrato l'arma. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo, il giorno prima, abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. 

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