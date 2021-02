Terza ondata e incubo varianti, l'Italia corre ai ripari

A un anno dalla prima, l’Italia piomba nelle avanguardie della terza ondata di Covid . L’allarme varianti ha trasformato la provincia di Brescia in zona arancione rafforzata mentre aumentano quelle rosse in altri punti del Paese. Sul fronte dei vaccini l'Istituto superiore di sanità ha spiegato che prolungare i tempi fra la prima e la seconda dose AstraZeneca porta a una maggiore efficacia della copertura. In serata vertice tra Mario Draghi, il Cts e i ministri .

Aperturisti e rigoristi - A livello politico Salvini, dopo aver incontrato Draghi in mattinata, spinge per riaperture mirate (“noi siamo per la tutela della salute ma con interventi mirati e in questo c'e' sintonia col premier”). Ai ristoranti pensa il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli: "Attraverso il Cts - fa sapere - stiamo lavorando ad un protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza". Il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, definisce "ragionevole" la richiesta di Salvini con l'obiettivo di "dare ossigeno a qualche attività". Sul tavolo del governo sono ben presenti le richieste dei tanti settori in sofferenza, cosi' come i dati dei contagi e dei vaccini (ancora a rilento, ne sono stati somministrati 3,6 milioni).

Ma il ministro della Salute Speranza e gli esperti del Cts frenano, segnalando il rischio contagi che potrebbe derivare da eventuali riaperture di impianti da sci, palestre o cinema.



Brescia zona arancione rafforzata - Da Milano il presidente Attilio Fontana ha firmato un'ordinanza per istituire nella provincia di Brescia e in alcuni comuni della Bergamasca e di Cremona di una zona arancione rafforzata, "che preveda, oltre alle normali misure della zona arancione, anche la chiusura delle scuole d'infanzia, elementari e medie, il divieto di recarsi nelle seconde case, l'utilizzo dello smart working dove possibile e la chiusura della attività in presenza". Una stretta, ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Letizia Moratti, resa necessaria dall'ultima accelerazione del Covid, "con l'aggravante delle varianti che nell'area sono presenti al 39% del totale dei casi". Guido Bertolaso ha chiarito che "la provincia ha un numero di nuovi casi doppio rispetto alle altre province lombarde. Siamo di fronte alla terza ondata della pandemia e va aggredita immediatamente".



Le varianti avanzano - Zona rossa, invece, per Torrice (Frosinone), "a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese", e per San Cipirello e San Giuseppe Jato, (Palermo). Altra variante che preoccupa e' quella brasiliana: un caso e' stato scoperto in una scuola a Roma. Il virus riprende poi a mordere in Veneto, dove si registra una crescita di contagi e ricoveri ed in Abruzzo (78 terapie intensive).



Mercoledì Speranza farà comunicazioni in aula alla Camera sulle nuove misure per il contrasto della pandemia. Si mira a definire il nuovo Dpcm cercando un punto di caduta non facile tra le diverse posizioni dei partiti che sostengono Draghi. Tenendo sempre presente l'andamento della pandemia ed il parere degli esperti.