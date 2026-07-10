La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40° raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni: bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.

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