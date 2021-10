Terza dose, microbiologo Rasi: no a psicosi, partiamo da ultrasessantenni

Ansa

Non è necessario accelerare la somministrazione della terza dose di vaccino per tutti. E' quanto sostiene Guido Rasi, microbiologo e consigliere del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, spiegando che non bisogna farsi "catturare da psicosi immotivate". D'altra parte, spiega ancora, "con il tempo ci si arriverà fermo restando che adesso è più importante distribuire il richiamo agli ultrasessantenni".