Terrorismo, Viminale: "Dai lupi solitari il rischio principale"

Sul fronte terrorismo il rischio principale per la sicurezza in Italia, secondo il Viminale, deriva dalle potenziali azioni di lupi solitari.

È quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'attacco dell'Iran a Israele. Da parte delle forze dell'ordine c'è attenzione anche ai flussi migratori irregolari per intercettare soggetti potenzialmente pericolosi. Permangono sempre in vigore i controlli alla frontiera orientale.