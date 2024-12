Terrorismo, le due ragazze che coordinavano il gruppo pro Stato islamico: "Arriverà il nostro momento"

La Jihad, la guerra santa contro gli infedeli, come missione totalizzante, abbracciata in modo cieco, senza se e senza ma, con qualche timore di non essere abbastanza "pronte" ma comunque nella consapevolezza di non poter più star ferme davanti alle ingiustizie subite dai fedeli, tra questi il popolo palestinese di Gaza. C'è questo, ma non solo, nelle conversazioni tra le due ragazze che coordinavano il gruppo dedito al proselitismo e alla propaganda pro Stato islamico sgominato dal Ros dei carabinieri alla vigilia di Natale dopo un'indagine della Procura di Bologna coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. La 22enne pachistana residente a Bologna, considerata la leader del gruppo, e la 18enne di Spoleto, nata in Italia da famiglia algerina, non solo nei numerosi post pubblici su Instagram, X e TikTok ma anche nelle loro chat private - emerge dagli atti - parlavano esplicitamente del bisogno di attivarsi per punire gli infedeli. "Arriverà il nostro momento", si dicevano a maggio.