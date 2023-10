Terrorismo, Piantedosi: "Monitoriamo alcuni soggetti vicini all'Isis" | "Attenzione alta sui lupi solitari e rischio emulazione"

"Attenzione alta sui lupi solitari e rischio emulazione"

"Non esistono al momento nel sistema di intelligence e della prevenzione possibilità di eventi nell'immediatezza che siano legati in modo strutturato ad organizzazioni terroristiche internazionali. Tuttavia - sottolinea il ministro - teniamo alta attenzione perché come abbiamo visto dagli ultimi episodi in Francia e Belgio la minaccia è anche di tipo indefinito, come i lupi solitari e i casi di emulazione che ci impongono di mantenere alta l'attenzione. Abbiamo un sistema di polizia e di intelligence che ha quasi sempre accertato i fenomeni sul nascere".