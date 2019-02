Terrorismo, intelligence: attenzione a "radicalizzati in casa"

Il fenomeno dei "radicalizzati in casa" è uno degli ambiti che sta più impegnando l'intelligence. Lo rileva il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Si tratta di un bacino "sempre più ampio e sfuggente" che richiede continuo monitoraggio per cogliere segnali del possibile passaggio "dalla radicalizzazione all'attivazione". Nel mirino anche i foreign fighter partiti per la Siria o l'Iraq che potrebbero aver mantenuto collegamenti in Italia.