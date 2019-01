Terrorismo, 30 nomi di latitanti sul tavolo del vicepremier Salvini

I nomi di trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti del Viminale. Si tratta dell'elenco aggiornato che intelligence e forze dell'ordine hanno rielaborato dopo l'arresto di Cesare Battisti. Dei 30, 14 sono in Francia. L'obiettivo è assicurare i terroristi alla giustizia italiana, come avvenuto per l'ex latitante.