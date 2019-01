Ancora 70 latitanti italiani nel mondo, tra loro 50 sono ex terroristi

Sono 70 i latitanti condannati in Italia a cui le forze dell'ordine danno la caccia: tra loro ben 50 sono ex terroristi, in gran parte condannati in via definitiva per associazione sovversiva, banda armata, omicidio e strage. Da Giorgio Pietrostefani, fondatore con Adriano Sofri di Lotta Continua, a Simonetta Giorgieri e Carla vendetti, condannate nel processo Moro Ter e coinvolte nei delitti Biagi e D'Antona, a Enrico Villimburgo, una condanna di carcere a vita nel Moro Ter e per gli omicidi Bachelet e Minervini, vivono tutti quanti all'estero in Paesi che hanno dato loro rifugio. Almeno trenta si trovano in Francia, gli altri si dividono tra Nicaragua, Brasile, Argentina, Cuba, Algeria e molti altri Stati ancora.