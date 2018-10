Terreni gratis con il terzo figlio, gli agricoltori: “Non c’è futuro nel lavorare la terra”

“Non c’è futuro, nell’agricoltura oggi non c’è futuro. A mio figlio direi di studiare”. Massimo, agricoltore da una vita, intervistato da Stasera Italia - in onda ogni sera su Rete 4 - parla della proposta del governo che vorrebbe affidare gratuitamente un terreno da coltivare per vent’anni a chi farà il terzo figlio tra il 2019 e il 2021. Ma l’iniziativa non piace agli stessi agricoltori: “Non ha senso, dovrei costruirmi un futuro su una terra che non è mia”. La misura è stata pensata dal governo per favorire la crescita demografica del Paese, ma Alessio, agricoltore 24enne, si chiede: “Mi dai il terreno, ma se poi mi tartassi con le tasse io cosa gli do da mangiare a questo terzo figlio?”