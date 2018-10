Manovra, terreni gratis per famiglie con un terzo figlio in arrivo

Terreni affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. E' una delle misure per favorire la crescita demografica contenute nell'ultima bozza della Manovra. Si prevedono anche mutui, fino a 200mila euro a tasso zero, sempre alle famiglie che acquistino nelle vicinanze dei terreni la prima casa.