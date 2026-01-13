Terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna

Forti scosse di terremoto in Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Secondo la prima stima dell'Ingv, nei pressi di Ravenna città e le zone limitrofe, come Cervia, la scossa è avvenuta alle 9.29 con una prima stima di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Più alta la stima della magnitudo della scossa tra 4 e 4.5 registrata in zona Forlì-Cesena alle 9.27.