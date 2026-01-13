Terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna

Gente in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni
© Ingv
Forti scosse di terremoto in Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Secondo la prima stima dell'Ingv, nei pressi di Ravenna città e le zone limitrofe, come Cervia, la scossa è avvenuta alle 9.29 con una prima stima di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Più alta la stima della magnitudo della scossa tra 4 e 4.5 registrata in zona Forlì-Cesena alle 9.27.
La scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni.
"Siamo stati epicentro di scossa di terremoto avvertita alle 9.27 circa. Non ci sono stati danni sul territorio. Le evacuazioni sono state svolte con ordine. Stiamo valutando l’evolversi della situazione. Ovviamente vi aggiornerò in caso di necessità. In questo momento, compreso lo spavento, è essenziale mantenere la calma". Così la sindaca del Comune di Russi Valentina Palli sulle pagine social dell'Amministrazione.
Secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa di terremoto avvertita alle 9.27 in Romagna è stata di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri Russi, in provincia di Ravenna (la città si trova tra Forlì e Ravenna), a una profondità di 23 chilometri.
La seconda scossa, come rileva la sala sismica dell'Ingv-Roma, è avvenuta due minuti dopo, ed è stata di magnitudo 4.1 con epicentro a 8 chilometri da Faenza, sempre in provincia di Ravenna, poco distante dalla prima. Al momento si segnala paura nella popolazione ma non si registrano danni.
La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali della zona colpita dal terremoto in Romagna dove alle 9.27 e alle 9.29 tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena si sono registrate scosse rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all'evento non risulterebbero danni a persone o cose.