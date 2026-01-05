Terremoto di 3.8 tra le province di Macerata e di Fermo

Uno sciame sismico si è verificato nelle Marche nella notte tra domenica e lunedì. La scossa più importante intorno alle 3.21, tra le province di Macerata e di Fermo, con una magnitudo di 3.8. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 24 chilometri di profondità ed epicentro a 3 km dai comuni maceratesi di Sant'Angelo in Pontano e di Penna San Giovanni e a 6 km da quello fermano di Falerone. In totale sono stati circa 30 gli eventi sismici registrati nella zona, a partire dalle 3 di questa notte, con un altro rilevamento di 3.1. Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.