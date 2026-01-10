Logo Tgcom24
Cronaca
ALL'ALBA

Terremoto in Calabria, Protezione civile: Nessuna segnalazione di danni

La scossa di magnitudo 5.1 è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria,

10 Gen 2026 - 07:05

Nessuna segnalazione di danni dopo il terremoto di magnitudo 5.1 registrato a oltre 20 chilometri dalla costa ionica calabrese. Lo spiega il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro. "Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato - ha detto Costarella - ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell'Asp di Reggio Calabria e anche per l'ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni".  

terremoto
calabria
reggio calabria