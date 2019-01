Terremoto Norcia: le suore tornano in clausura, ma in un container

Erano scappate dal loro convento nell’ottobre 2016, quando il sisma lo aveva distrutto. Ora le monache benedettine sono tornate a Norcia e continueranno momentaneamente la loro clausura in un container. Almeno fino al 10 febbraio, giorno in cui potranno riprendere a vivere e pregare nel loro monastero. In questi due anni, le suore hanno vissuto a Trevi con le sorelle clarisse, ma è difficile dimenticare i ricordi del giorno in cui hanno dovuto abbandonare la casa di sempre accompagnate dai vigili del fuoco.